“Yo le dije a tiempo a Eliseo, pero no me hizo caso, por eso me corrieron”: Sergio Novelo

Del mal manejo administrativo y los señalamientos de 5.9 mdp sin justificar

“Todas estas observaciones que el órgano interno de control municipal emitió, a modo de comparación, es como la Comisión de Derechos Humanos, son recomendaciones, si nos quieren hacer caso, que bueno, y si no nos quieren hacer caso, tampoco pasa nada, ya que vendrá la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría del Estado de Campeche y a ellos no les pueden ignorar o incumplir”, comentó el ex Contralor Municipal, Sergio Novelo Rosado.

Manifestó respecto a la información difundida por la ASF sobre 5.9 millones de pesos que no ha comprobado su correcta ejecución por parte del ayuntamiento de Campeche.

Mencionó que este es el resultado de las recomendaciones que no fueron atendidas y ahora ahí está el resultado, el cual hizo notar desde el momento que salió del OIC y eso es precisamente lo que los administradores y funcionarios del Ayuntamiento estaban inconformes y que no quería que se observara, y esta observancia la pueden atender y solventar o no pero no se la pueden ocultar a una auditoría externa como la ASF o Auditoría del Estado de Campeche.

Comentó que una de las faltas era que el Ayuntamiento de Campeche no participaba al OIC de todo el proceso de licitación y de ejecución, el proceso administrativo para la adjudicación de un contrato, pues obviamente está ahí el resultado.

“Lo que nos competía era emitir oficios, observaciones para que quedara lo más solventado posible, insisto, si hay constancia, precisamente cuando hice mi entrega recepción por eso me impiden tener acceso a toda la documentación para que hiciera como debe de ser una entrega recepción y detallando, buscando cada uno de los expedientes y ya muy hábilmente impiden que yo tenga acceso a esa información”, comentó.

Dijo que quedaron evidencias y toda la documentación, de todos los expedientes que entregaría, por eso le niegan el acceso y se hace una entrega recepción muy superficial con lo que tenía a la mano, por eso es el saqueo de su oficina, y aclaró, que ahí está la información, ahí están los archivos.

Explica que ante cualquier resultado inconsistente se comunicaba con el titular de Obras Públicas, de Administración, de la Tesorería y eso era lo que les molestaba y esa eran las quejas ante el hoy Alcalde con licencia de que se estaban poniendo los puntos en la i, en cuestión de lo que ellos estaban haciendo mal.

Finalmente, añadió que en varias ocasiones la Tesorería junto con la Administración, se iban por la libre y es cuando ya habían terminado y ejecutado la obra, pedían que se supervisara y empezaban a salir una serie de inconsistencias, por lo que esa fue una de las razones el cual lo destituyeron.