Zafarrancho de maestros

Revientan la asamblea y exigen la destitución de su dirigente Javier Barrera Pacheco; plantean su problema al secretario de Gobierno, Pedro Armentía

Tremenda trifulca protagonizaron los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Estado al Estado al Servicio de la Educación (SUTGESE), en conocido local social, durante la asamblea que convocó su aún líder el ex diputado Javier Barrera Pacheco, de quien piden su destitución.

Tras reventar dicha asamblea la noche de ayer, en la que no dejaron salir a Barrera Pacheco del lugar, en medio de insultos y empujones, los maestros estatales fueron al Palacio de Gobierno a manifestar su inconformidad por la falta de transparencia de su aún líder y a pedir su destitución.

Aunque no es la primera vez que se manifiestan en contra de Barrera Pacheco, esta vez decidieron ir más allá de los dichos.

En la sede del Poder Ejecutivo fueron atendidos por el secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, a quien plantearon su demanda.

Al salir, fueron abordados por los medios de comunicación, y aunque al principio se negaron a emitir declaración alguna.

-Quedamos en un acuerdo con el secretario de Gobernación (sic), nos van a escuchar. Créanme que van a tener ustedes toda la información que necesitan en su momento. Se les agradece muchísimo, pero, no podemos decir a qué acuerdo llegamos. Nos escucharon y es algo que agradecemos al Gobierno del Estado, bastante y a Pedro Armentía, como base trabajadora – señalaron.

Puntualizaron que al hablar con Armentía López les ofreció todo el respaldo como mediador con la base trabajadora, “el Gobierno del Estado no desampara a sus empleados”, enfatizaron.

¿Piden la destitución de Barrera Pacheco?, se cuestionó.

-Lo que pedimos son nuevas elecciones. Lo que estamos solicitando es transparencia, que se dé la certeza como Sindicato y ya –respondieron.

Agregaron que no quieren una ampliación de periodo y afirmaron no quieren a Barrera Pacheco, porque no es transparente. “No lo queremos”, Roberto Enrique Gómez Gómez, manifestó para dar por terminada la entrevista.